Mand skudt på Mørkhøjvej

En mand er ramt af skud i en frisørsalon over for Nørre Gymnasium

Af Gitte Ganderup

En mand er blevet ramt af skud i en frisørsalon på Mørkhøjvej. Derfor er politiet massivt til stede i området lige nu, og efterforskerne vil formentlig være på gerningsstedet en rum tid endnu, oplyser Københavns Politi til Brønshøj-Husum Avis.

Overfor Ekstrabladet bekræfter leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet ved Københavns Politi, Knud Hvass, at skyderiet har fundet sted i Salon Ørn som ligger lige over for Nørre G.

Københavns Politi kan ikke uddybe yderligere om mandens tilstand eller om efterforskningen udvikling pt.

Omkring kl 13.30 oplyste Københavns Politi at de var massivt tilstede på Mørkhøjvej i forbindelse med et mistænkeligt forhold. Nu kan de fortælle, at det drejer sig om en mand som er blevet ramt af skud i en frisørsalon på Mørkhøjvej. – Vi er fortsat massivt til stede i området, skriver de på Twitter.

Der har været skyderi

Beboere som bor i området må i første omgang ikke komme ind i deres boliger. “Der har været et skyderi”, er beskeden til dem