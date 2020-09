Lokale socialdemokrater gør klar

Fra venstre Jarl Feyling, Christoffer Rosenkrands, Laura Rosenvinge og Jesper Christensen. Foto: presse

Af Erik Fisker

De lokale socialdemokrater i Brønshøj-Husum har sat det hold, som måske skal møde vælgerne ved kommunal- og regionsrådsvalget til næste år. Laura Rosenvinge, Jesper Christensen, Christoffer Rosenkrands og Jarl Feyling blev indstillet på partiforeningens generalforsamling – men først skal de gennem en urafstemning hos de københavnske medlemmer af partiet.

– På rådhuset har jeg taget kampen for vores bydel, lyder det fra 26-årige Laura Rosenvinge, der genopstiller til kommunalvalget næste år, efter at være blevet valgt for første gang i 2017. – Jeg har brugt min platform til at kæmpe for bedre kollektiv trafik i bydelen og til at stoppe besparelser på vores lokale borgerservice. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte, siger hun. Laura Rosenvinge fortæller desuden, at hun som socialordfører også vil gå til valg på at stoppe besparelser på socialområdet og sikre bedre hjælp til borgere med handicap:

Også børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen genopstiller til kommunalvalget. Han har siddet i Københavns Borgerrepræsentation siden 2001 og været borgmester siden 2013. Christoffer Rosenkrands er medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg ligesom Jarl Feyling, der er næstformand i Lokaludvalget og indstillet som kandidat til Regionrådsvalget.