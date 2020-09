Lad nu de stakkels spejdere få fred

Igen i avisen 9. september angribes beslutningen om at opføre spejderhuset på Vandtårnsgrunden. Denne gang af Lars Nørgaard Andersen og Christine Jensen

Af Tom Petersen, Bækkeskovvej 56

Hvis Lars Nørgaard Andersen betragter spejdernes argumenter på https://b21b.dk/spejderhus-faq vil han kunne se svar på sine spørgsmål. Blandt andet:

-At spejderne har overvejet en mængde andre grunde og lokaliteter (herunder Rytterskolen og Sognehuset), men de har ikke været mulige at bebygge eller har ikke kunnet opfylde den voksende spejderbevægelses behov i vort område.

-At der ikke bliver fældet flere træer end de syv højst nødvendige, og alle særligt bevaringsværdige træer er bevaret. Desuden vil der blive plantet unge træer til erstatning for de fældede.

-At spejderne har gjort sig mange anstrengelser for at byggeriet bliver så grønt og imødekommende som muligt efter at have lyttet til naboerne.

-At husets størrelse matcher den stigende søgning til spejderbevægelsen, som vi alle må være glade for i en tid, hvor børn og unges stillesiddende aktiviteter foran en skærm nemt kan tage overhånd.

Når jeg ser på oversigtstegningerne på spejdernes hjemmeside, kan jeg ikke genkende Christine Jensens beskrivelse af ”en tudegrim, uæstetisk bygning”. Derimod føler jeg mig overbevist om, at hendes håb om ”at spejderhytten bliver smuk, og at spejderne vil være med til at plante dekorative træer og buske omkring hytten”, vil blive opfyldt.