Koncert med mellemøstlig musik

Middle East Peace Ensamble kommer til Bellahøj Kirke, Foto: presse

Ensemblet The Middle East Peace Ensemble spiller i Bellahøj Kirke på lørdag den 26. september, kl. 20. Musikken favner alt fra jødisk klezmer til mellemøstlig makam, og musikerne har bl.a. arabisk, dansk og jødisk baggrund. Deres idégrundlag er at skabe fred mellem mennesker

Af Erik Fisker

Ensemblets initiativtager er oboisten Henrik Goldschmidt, der til daglig spiller i Det Kongelige Kapel, og de øvrige medlemmer er håndplukkede. De har alle viljen og lysten til at gå ind i hinandens musikalske kultur og lære hinandens musik at kende. Resultatet er en musikalsk smeltedigel af mellemøstlig musik med et velgørende og anderledes udtryk, som skal bygge bro mellem kulturer og mennesker og samles i en ny unik klang med et fælles håb om fred.

Inden koncerten er der Bellahøjmesse ved Peter Møller Jensen kl. 17 med efterfølgende middag. Tilmelding til middag og/eller koncerten på www.bellahoejkirke.dk.