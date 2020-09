Kan du lide drinks med danskvand?

SPONSORERET INDHOLD: Vi kan ikke komme udenom, at drinks kan være lidt af en synder, hvis man er på kur. Med alkohol kommer der nemlig ofte sukkerfyldte drikke, der skal blandes op med, hvilket især ikke er godt, hvis man er på kur.

Af SPONSORERET INDHOLD

Et nyere fænomen er en såkaldt skinny ‘bitch’. Den indeholder drinks med danskvand. Den drikkes mest af folk, der gerne vil spare på kalorierne. Desværre smager drinks med danskvand og alkohol, uden anden smag bare ikke særlig godt.

Det perfekte alternativ

Heldigvis har DANSK nu svaret på det perfekte alternativ. Alle de år, man har drukket drinks med danskvand med den forhåbning om, at man ville indtage mindre sukker, er nu ovre. DANSK har nemlig lanceret en forfriskende drink med danskvand, der indeholder naturlige smage. Så simpelt er det faktisk. Danskvand, alkohol og smag.

Drinks med danskvand i forskellige varianter

De lækre og læskende DANSK dåser kommer i tre forskellige varianter. Hyben & Timian der er den tørre men friske drinks med danskvand, der har et hint af timian. Ribs & Ingefær der har en mere syrlig, men mild ribs smag. Smager man godt efter, har den også et lille spark af ingefær. Til sidst er der Pære & Orangeblomst. Denne smagsvariant er frugtig og forfriskende og smager ofte af én til. Alt i alt er du med disse tre varianter, garanteret drinks med danskvand der rent faktisk smager godt. Ja faktisk smager de så godt, at man næsten kan blive afhængig af dem. Ja altså på den gode måde, bevares. Og hermed behøver du ikke længere at stå og tvinge en skinny bitch ned, du alligevel ikke kan fordrage.

Simpelt og naturligt

Nårh ja – det bedste er vi ikke engang nået til endnu. Apropos simpelt, ja så er det faktisk så simpelt, at der i én dåse er 4 % alkohol og kun 100 kalorier. Derudover indeholder denne dåse, udover danskvand med alkohol, kun naturlige ingredienser. Hvilket gør den ret forsvarlig, hvis man eksempelvis prøver at spare på kalorierne.

Let tilgængeligt

Sidder du nu og tænker, hvor får jeg fat i disse fantastiske DANSK dåser?

Så kommer vi til det her. Du kan nemlig finde de forskellige varianter af drinks med danskvand på Sjælland, Fyn og i Jylland. Og derfor er der altså ingen undskyld for, ikke at prøve dem, næste gang du skal have en læskende drink. Derudover kan du finde dem i din lokale MENY, Irma, 7-Eleven, alle Q8 tankstationer, INCO m.fl.

Vil du vide mere og lære os lidt bedre at kende, så følg med på vores Instagram, hvor vi deler ud af alt det bedste fra vores univers af drinks med danskvand. Vi lover dig en ting, og det er at det ikke bliver kedeligt.