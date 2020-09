Kampvalg til menighedsrådet i Brønshøj Sogn

Efter valgforsamlingen i Brønshøj Sogn er fire af det kommende menighedsråds 10 medlemmer nyvalgte. Foto: Kirsten Lund Larsen

Med det største fremmøde i mange år og langt flere kandidater, end de 10, der er pladser til i menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, blev der tirsdag i sidste uge kampvalg i Brønshøj Sogn.

Af Erik Fisker

Med det største fremmøde i mange år og langt flere kandidater, end de 10, der er pladser til i menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, blev der tirsdag i sidste uge kampvalg i Brønshøj Sogn. Kandidaterne holdt valgtale, og stemningen i valglokalet var høj.

– Vi fik valgt et nyt råd med fire nye medlemmer ud af de samlede 10, og derudover fik vi fire stedfortrædere. Et flot fremmøde og et rigtig fint resultat, som jeg er glad for, siger afgående menighedsrådsformand Flemming Dalgaard Hansen. Frem til 1. søndag i advent runder det siddende menighedsråd sin valgperiode af, og herefter gives faklen videre til det nye menighedsråd.

Følgende blev valgt til menighedsrådet:

Kirsten Lund-Larsen

Per-Ove Kristensen

Jakob Kjær

Simon Scott Palmer

Line Maria Bram Pedersen

Kristine Bach Korsholm Knudsen

Nanna Margrethe Bidstrup Wrang

Niels Møller Schlie

Rikke Birgitte Bach

Simon Wülser