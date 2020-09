Johannesgården med i stor musikfestival

Festivalen, som blev afholdt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, var en hyldest til beboere og medarbejdere på plejehjemmene i København. Her på Johannesgården. Foto: Københavns Kommune

Beboerne på Plejehjemmet Johannesgården kunne i forrige uge glæde sig over tre dage fyldt med musik, dans og fadøl

Af Erik Fisker

130 koncerter over 3 dage. 39 locations. 25 bands fra ind- og udland. Fadølsanlæg, snacks og tændte lightere. For beboerne på Plejehjemmet Johannesgården på Fuglsang Allé og for de øvrige ca. 3.500 ældre, der bor på plejehjem i København, så var det netop det, de havde fornøjelsen af. Her løb årets musikfestival for plejehjemsbeboere og medarbejdere i Københavns Kommune nemlig af stablen.

Under titlen ”Vi hylder beboere og personale på plejehjem i København” rykkede en udvalgt skare af 25 bands ud og satte strøm til koncerttelte på hvert eneste plejehjem i København. Afhængigt af de enkelte plejehjems størrelse var der 2-6 koncerter per sted.

På Johannesgårdens Plejehjem havde beboere og medarbejdere fornøjelsen af fire meget forskellige koncerter lige fra livlige klezmerrytmer til passionerede violinduetter. Der var koncert med jazzkvartetten Mette Nadja Quartet, som spillede swingende jazzklassikere og nykomponerede numre i gammeldags jazzstil.

Jazztonerne bragte humøret helt i top og flere beboere og medarbejdere tog en svingom i solskinnet. Andre nød koncerten siddende med en god fadøl.