– Jeg kan godt lide at score mål

Abdullah med sin datter Idil. Foto: presse

Idil på 5 år kan godt lide at score mål. Hun og andre børn fra Tingbjerg Fritidshjem har netop afsluttet et forløb, der gav dem en smagsprøve på foreningslivet

Af Erik Fisker

Idil er til sin afslutningsceremoni i Brønshøj Boldklub. Her viser hun sin far Abdullah og ene storesøster, hvad hun har lært, efter at have gået til fodbold i otte uger. Forløbet i Brønshøj Boldklub er et af de første afsluttede forløb under indsatsen ’Aktive Børn i Forening’. Indsatsen skal få børn fra udsatte boligområder til at blive en fast del af det lokale foreningsliv.

Idil og resten af børnene på holdet får i dagens anledning et diplom og en spillertrøje som bevis på, at de har gennemført forløbet. Idils far, Abdullah, kan godt lide, at hans datter har prøvet at gå til fodbold i fritidshjemstiden:

– Jeg kan mærke, at hun trives her. Jeg kan godt lide, at mine børn har mulighed for at blive aktiveret. Det holder hjernen sund. Det synes jeg er godt, siger Abdullah og fortsætter: – Det kunne være godt, hvis min datter kunne fortsætte her. Men min kone og jeg har ikke så god tid i hverdagen til at sørge for, at vores datter kommer til og fra træning.

Målet med indsatsen ’Aktive Børn i Forening’ er, at flere børn fra udsatte boligområder i København starter i en idrætsforening og fortsætter efter forløbet, der strækker sig over otte uger. Målet skal nås ved at få kommunens daginstitutioner og foreninger i syv udsatte boligområder til at arbejde sammen.

Forældrene er vigtige

For at sikre at børnene fra udsatte boligområder bliver ved med at være en del af den forening, de er startet i, er det vigtigt, at forældrene kan få hverdagen med foreningsidræt til at løbe rundt. For at lykkes med fastholdelsen har indsatsen ‘Aktive Børn i Forening’ allieret sig med den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslev Huse, som trådte til, da de hørte om Abdullahs hovedpine med at følge sin datter til og fra træning.

– Vi fandt straks på at oprette en følgeordning, hvor unge fra lokalområdet kan følge børnene til og fra træning. Vi vil gerne være med til at overvinde de barrierer, der skulle ligge i vejen for, at børn her i Tingbjerg kan komme til træning, siger leder i den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslev Huse, Gert Korvig.

Fra 1. september blev indsatsen ‘Aktive Børn i Forening’ skrevet ind i den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslev Huse. Det betyder, at ‘Aktive Børn i Forening’ fremadrettet får støtte af helhedsplanen fx i form af økonomiske tilskud og initiativer, der kan være med til at fastholde børnene i foreningslivet og sikre samarbejdet med forældrene.

I forbindelse med afslutningen på fodboldforløbet i Brønshøj Boldklub har Gert Korvig og hans bagland sponseret de gul-sorte fodboldtrøjer til Idil og resten af børnene fra Tingbjerg.

– Foldboldtrøjerne var en helt konkret måde for os at vise, at den boligsociale helhedsplan gerne vil støtte op om ‘Aktive Børn i Forening’, og at vi ser frem til et tættere samarbejde, slutter Gert Korvig.