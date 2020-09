Indsatser i udsatte boligområder

Socialborgmester Mia Nyegaard. Foto: presse

Med budgetaftalen for 2021 kom der penge til Københavns udsatte boligområder – heriblandt Tingbjerg/Utterslevhuse og Gadelandet/Husumgård.

Af Erik Fisker

Der blev afsat 1,5 mio. kr. om året i de næste tre år til, at Idrætsprojektet kan være mere til stede. Idrætsprojektet, der i 2018 vandt Den kriminalpræventive pris, tilbyder blandt andet en instruktøruddannelse til børn og unge, der er på vej ud i kriminalitet. Samtidig blev der med budgetaftalen afsat 1,5 mio. kr. årligt over de næste fire år til kriminalpræventive indsatser målrettet voksne i blandt andet Tingbjerg/Utterslevhuse.

– Det er enormt vigtigt, at vi har nogle gode tilbud og sunde fællesskaber i Københavns socialt udsatte boligområder. Vi ved, at et tilbud som Idrætsprojektet har betydet rigtig meget for en masse børn og unge i København, og jeg har mødt mange, der er vokset helt enormt og er blevet meget gladere efter at have været gennem et forløb hos Idrætsprojektet, siger socialborgmester i Københavns, Mia Nyegaard.

Socialrådgivere i daginstitutioner

Siden 2010 har der været socialrådgivere tilknyttet til udvalgte daginstitutioner i København for her at hjælpe det pædagogiske personale med at håndtere børn og familier, der har det svært. Ordningen har været finansieret af midlertidige bevillinger og stod til at løbe ud med udgangen af 2020. I budgetaftalen valgte partierne bag aftalen dog at afsætte 9,2 mio. kr. om året i varige midler til at gøre ordningen permanent.

– Vi kan fortsætte indsatsen med socialrådgivere i daginstitutionerne, da det er helt afgørende, at vi griber de udsatte børn tidligt og sætter ind med forebyggende indsatser. Socialrådgiverne kan støtte det pædagogiske personale i at spotte tegn på mistrivsel og kan sørge for, at vi får iværksat støtte til byens udsatte børn og familier i tide, siger Mia Nyegaard.