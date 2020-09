Hvem skal have bydelsprisen 2020?

Sidste år overrakte Lokaludvalgets formand Hans S. Christensen (tv) Bydelsprisen til Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole. Foto: Kaj Bonne

Brønshøj-Husum Lokaludvalg uddeler igen i år Bydelsprisen på 10.000 kr. samt diplom. Prisen bliver uddelt digitalt pga. Covid 19 fredag den 30. oktober

Af Erik Fisker

Bydelsprisen er tidligere uddelt i forbindelse med afholdelse af Kulturdag på Brønshøj Torv. Lokaludvalget har besluttet, at prisen skal uddeles, selvom Kulturdagen i år er aflyst. Uddelingen vil derfor ske på internettet.

Bydelsprisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i.

Prismodtagere, som kan komme i betragtning, har:

• Ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø for borgerne i Brønshøj-Husum.

• Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og udviklingen af handelsstrøgene, torve, parker, volde, moser, boligområder, skoler, institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort Brønshøj-Husum kendt som en attraktiv bydel.

• Udvist mod og nytænkning.

Forslag til vinder af Bydelsprisen kan frem til onsdag den 7. oktober, kl. 12 indsendes med en begrundelse til lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Bydelsprisen afløste i 2015 Lokaludvalgets Kulturpris, som blev uddelt i årene 2010-2014.