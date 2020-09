Husumkunstner udstiller skuespillerportrætter

Skuespilleren Nicolas Bro portrætteret af Tune Andersen.

Tune Andersen, fotograf og billedkunstner fra Husum, viser sammen med 3 andre fremtrædende danske kunstfotografer udstillingen ”Off Stage” på Teatermuseet I Hofteatret

Af Erik Fisker

Udstillingen viser 34 nye portrætter af kendte og elskede danske skuespillere såsom Pilou Asbæk, Tommy Kenter, Mads Mikkelsen, Bodil Jørgensen, Nicolas Bro, Claes Bang , Ghita Nørby, Nikolaj Coster-Waldau og Sofie Gråbøl.

Tune Andersen har gennem de senere år udviklet og forfinet sin helt personlige tilgang til portrætfotografiet. I de stærkt efterbearbejdede og bemalede værker udfolder han sine egne visioner, som færdiggøres efter den portrætterede har forladt scenen. Dobbelttydigt, bittersødt eller måske diabolsk.

– Det har været en sand fornøjelse at portrættere disse karismatiske personer og skuespillere i forbindelse med tilblivelsen af udstillingen Off Stage.

Jeg bilder mig ikke ind, at det er lykkedes mig at finde ind til og eksponere – eller endnu bedre afsløre det ”ægte” eller ”sande” menneske bag facaden under vores korte samvær i værkstedet, fortæller Tune Andersen.

– Skuespillerne har til gengæld hver især på ypperste vis hjulpet mig til at udvikle min egen subjektive, kunstneriske fortolkning af dem. I tilfældet Nicolas Bro kom æselørerne egentlig til mig med hilsen fra Pinoccio, der – som alle husker – blev straffet med æselsyge, fordi han var uartig. Præsenteret for min ide, kunne Nicolas straks fortælle, at enhver ægte teatertosse vil associere æslet med Shakspeare og ”En skærsommernats drøm”. Jamen altså, er det ikke skønt, som tingene bare hænger sammen en gang imellem, tilføjer Tune Andersen.

Udstillingen vises frem til december.