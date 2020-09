Husum lagt ned af Karlslunde

Asmat El El Ouargui var i front en stor del af 1. halvleg, men fik desværre ikke bolden i net. Foto: rs

Der var igen ikke point til mandskabet fra Husum, der tabte 0-6 til Karlslunde på udebane

Af Randi Salzwedell

Det startede ellers meget godt i Strandgaard Park i Karlslunde, hvor holdet fra Husum Boldklub lagde ud med at spille fint op mod Karlslunde. Men efter et kvarters tid skruede modstanderne fra Karlslunde en del op for tempoet, og midtvejs i 1. halvleg havde de udnyttet chancerne godt og bragt sig foran 2-0 på trods af en god defensiv indsats fra Husum spillerne. Det blev ikke til de store reelle chancer for Husum i første halvleg. Selvom de fik spillet sig fint op af banen, manglede den sidste effektivitet foran målet.

Efter pausen tabte Husum desværre hurtigt pusten og kom aldrig rigtig igen. Karlslunde fik spillet bolden rigtig fint rundt, og med stor sikkerhed nettede de fire gange til kampens resultat 0-6, hvilket bringer Karlslunde op på en 1. plads i rækken, hvorimod Husum fortsat holder sig i bunden uden point.