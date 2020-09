Har du mistet en, du har kær? Sådan kommer du igennem den første svære periode

SPONSORERET INDHOLD: Alle ved, at man på et tidspunkt går bort, og man er kun på jorden på lånt tid. Det er dog langt fra alle, som går rundt og tænker på det til dagligt, og derfor kommer det ofte som et chok, hvis en af de mennesker, man har tæt på pludseligt dør.

Tæppet bliver revet væk under en, og man bliver ramt af en altoverskyggende sorg, som gør, at man skal få svært ved at overskue simple hverdagsting. Har du mistet en, du har kær, så kan du her få gode råd til, hvordan du kommer igennem den første svære periode, hvor man ikke blot skal sige det sidste farvel – man skal måske endda tilmed være med til at planlægge begravelsen eller bisættelsen.

Husk at snakke om tingene

Folk håndterer sorg og ulykke forskelligt, og det er derfor også meget individuelt, om man går med sorgen alene, eller om man vælger at snakke om tingene. Noget som hjælper mange er dog, at man snakker. Snak om de gode dage og om de dårlige dage. Snak om minderne du har sammen med personen, der er gået bort. Ofte når man snakker om tingene, bliver det på et tidspunkt rent mentalt nemmere at håndtere, og du vil ikke længere føle, at du går alene rundt med din sorg. Du er stensikkert ikke den eneste, der går rundt med de nedtrykte følelser.

Få hjælp til planlægningen i forhold til de praktiske ting

Når det sidste farvel skal siges, er det ofte til en begravelse eller bisættelse, og det kan tage tid at planlægge et godt farvel. Bor du i Ballerup, har du muligheden for at få begravelseshjælp til begravelsen af professionel begravelseshjælp, så du er i gode og trygge hænder, når svære beslutninger skal træffes på vegne af en, som du har haft tæt på livet.