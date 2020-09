Gør dit hjem mere personligt med disse fire tips

SPONSORERET INDHOLD: Er du lige flyttet, eller trænger dit hjem til en opdatering fordi din indretning føles lidt for upersonlig? Så er der hjælp at hente. Vi kommer her med fire tips til at gøre dit hjem mere personligt ved hjælp af forskellige indretnings tips og tricks.

Farver

Vær ikke bange for farver, når du indretter dit hjem. Det kan være fristende at vælge de klassiske, hvide vægge, men i virkeligheden gør du dig selv en bjørnetjeneste ved dette. Mal væggene i farver og du vil få en helt anden oplevelse af rummet. Pastelfarver, eller naturlige nuancer, er meget in lige nu og vil derfor være et oplagt valg. Disse rolige farver bidrager også til en rolig atmosfære og så giver de også et pænt udtryk.

Planter

Planter skal der være nok af, da det både gør noget godt for indretningen, men også for indeklimaet. Planter bidrager til en mere livlig og hyggelig stemning i hjemmet, og kan ‘bløde op’ for de mange skarpe kanter og kølige farver, så rummet ikke fremstår klinisk. Vær derfor ikke bange for at have planter, og gerne flere af dem. Man kan desuden sagtens finde stueplanter, der er lette at holde og som ikke kræver det store arbejde.

Plakater

Find Plakater her ved Minida for at inddrage noget personligt i indretningen. Det siger nemlig meget om folk, hvad de har hængende på væggene og her giver Minida dig et godt udvalg af både motiver og størrelser. Hvis man nu er fodboldinteresseret kunne man med fordel inddrage denne minimalistiske Liverpool plakat og skabe et personligt udtryk med den.

Personlige ejendele

Inddrag personlige ejendele og ting med sentimental værdi i din indretning for at gøre det mere personligt. Det gør meget for et rum, og det er dejligt at have et hjem fyldt med betydningsfulde ting, som også har en historie bag sig.

Alle disse tips behøves ikke inddrages i indretningen, vælg blot dem ud som passer til dig, dit hjem og din stil. Ved at gøre brug af et enkelt eller flere af disse tips, vil du opnå et mere personlig hjem og dermed en mere hyggelig atmosfære.