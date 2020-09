Gavebod på Tingbjerg Ground

Inden kampen var der blomster og gaver til Jeffrey Ofori, der både havde rundet 100 førsteholdskampe samt kåret til årets spiller af supporterne. Foto: Christian Haslund

Sløset forsvarsspil gav tre FA 2000-scoringer, og selv et drømmemål af Bayan Fenwick kunne ikke rette op på det, da det endte med et 1-3 nederlag på hjemmebane.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Det var FA 2000, der fik kampens første chance, da Matin Al-atlassi løb fra Emil Vatani. Vatani fik dog gjort vinklen spids og så kunne Victor Michaelsen i målet parere med armen.

Syv minutter senere fik Brønshøj en kæmpechance for at bringe sig foran. Nicolai Clausen sendte en høj bold ind i feltet, hvor Jonas Hemmingshøj snød offside-fælden og headede på mål. Desværre gik hans forsøg langt over mål. Havde Hemmingshøj indset, hvor meget tid og plads han havde, kunne det være endt med en scoring.

I stedet for var det FA 2000, der bragte sig foran. Clausen var ikke opmærksom på sin mand, da et frispark blev sendt over hovedet på ham til Mads Lange. Fra baglinjen spillede Lange bolden skråt tilbage til Lucas Lodberg, som bankede bolden i mål. 1-0 til FA 2000.

Minuttet efter var gæsternes Lucas Simonsen tæt på at gøre det til 0-2, da han modtog bolden i feltet. Heldigvis stod Michaelsen godt placeret og kunne nappe bolden.

Efter en halv times spil var Gabel tæt på at score sit blot andet mål i Brønshøj-trøjen. Han fik hovedet på et hjørnespark, men inde på stregen fik en FA 2000-spiller reddet.

Kort tid efter kom udligningen dog. Vatani modtog bolden ude i højre side og sendte den perfekt ind til Bayan Fenwick, der med en fantastisk helflugter højst sandsynligt scorede årets mål på Tingbjerg Ground. 1-1.

FA 2000 havde et par afslutninger i slutningen af 1. halvleg, men flere mål blev det ikke til, så stillingen var 1-1 efter de første 45 minutter.

Mindre end to minutter inde i 2. halvleg var Brønshøj tæt på at komme foran. Et hjørnespark fik lov til at gå hele vejen ind i det lille felt, hvor Clausen fik ramt på bolden. Den endte med at ramme Mads Lange og herefter stolpen. På returen forsøgte Jeffrey Ofori sig med hælen, men Valdemar Høgh fik reddet på stregen.

I den anden ende var det så Brønshøjs tur til at redde på stregen. Ricky Gotland fik snittet et hjørnespark videre til en helt fri Al-atlassi, men Gabel havde stillet sig det rigtige sted og fik forhindret en FA 2000-scoring.

Helt så heldig var Gabel ikke tre minutter senere, hvor han tog Corona-retningslinjerne om afstand lidt for seriøst. Et nyt hjørnespark til FA 2000, som endte ved bagerste stolpe. Her havde Gabel mere fokus på bolden end på manden og så kunne Lucas Simonsen gøre det til 2-1 til FA 2000.

I midten af 2. halvleg gjorde Brønshøj det sværere for sig selv. Lucas Petersen kom springende for sent ind i en tackling og tog banen. Efter en kort samtale med sine linjedommere hev dommer Nicki Nordlund det røde kort op af lommen.

FA 2000 udnyttede overtaget og var tæt på 3-1 i et par omgange. Først en gigachance til Sebastian Jacobsen, da Lucas Simonsen fandt ham helt fri i feltet, men Jacobsen fik et par meter fra mål sendt kuglen over kassen. To minutter senere var Lodberg tæt på sin anden scoring, men flot redning af Michaelsen.

Men Brønshøj var stadig i gavehumør og med lidt under et kvarter tilbage af kampen, fik Magnussen spillet Sebastian Jacobsen fri. Og selvom Ofori forsøgte at kaste sig ned i afslutningen, så kunne han ikke forhindre Jacobsen i at bringe FA 2000 foran 3-1.

Brønshøj forærede helt enkelt FA 2000 alt for mange chancer. På den måde vinder man ikke fodboldkampe. Så der er noget, som skal forbedres, inden Brønshøj på lørdag den 26. september kl. 15 gæster nedrykkerne fra Nykøbing FC.