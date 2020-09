Fremragende Union indtager førstepladsen

Foto: Christian Ove Carlsson

BK Union spillede i lørdags en fremragende kamp og indtager nu duksepladsen i DS

Af Randi Salzwedell

Gæsterne fra Frederikssund havde store problemer med at dække op for Union, og specielt Uffe Troensegaard drev gæk med Frederiksunds forsvar, som kom til at se frygtelig langsomme ud, når Union vendte spillet og sendte Uffe afsted i dybden.

Efter blot 29 minutter var hjemmeholdet foran med 3-0, og det så ud til at blive en ordentlig afklapsning, men et direkte rødt kort til Unions Nicolai Søgaard Laursen efter 56 minutter for albue i ansigtet, fik Union til at trække sig tilbage for at forsvare føringen. Det lykkedes stort set, bortset fra en enkelt scoring af gæsternes Christian Helev efter 59 min. Herefter satte Union proppen i og satsede på kontraangreb.

Kampen sluttede 3-1, og Union indtager nu 1. pladsen i Danmarksserien efter 5 kampe.

