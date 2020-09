Forældre-saloner om børn i alderen 0-10 år

Foto: presse

Bibliotekerne i Kultur Nord byder velkommen til Forældre-saloner, hvor man kan lære mere om, hvordan man styrker sit barns sproglige udvikling og læselyst. Arrangementer foregår på fire biblioteker I København, heraf fire arrangementer på det lokale bibliotek i Husum.

Af Erik Fisker

Salonerne foregår som seminarer, hvor forældre til børn i aldrene 0-10 år kan få kendskab til mulighederne, for at børn kan få styrket deres læseevner, læseforståelse og sproglige udvikling.

De enkelte saloner er tilrettelagt efter børnenes aldre og efter foredragsholdernes særlige viden. De små babyer er naturligvis velkomne, og der tages hensyn til amning, sovning, skiftning mm. Der vil desuden blive serveret kaffe/te, og det er gratis at deltage.

Saloner på Husum Bibliotek:

Børn 5-10 år: Fra billedbøger til højtlæsning den 9. september, kl. 16-17. Hvad sker der, når bogen bliver sværere? Ved Betina Falsing, master i børnelitteratur med fokus på billed- og kapitelbøger. Oplægget varer ca. 1 time.

Børn 2-4 år: Dialogisk læsning den 15. september, kl. 15.30-17.30. Om metoden ’dialogisk læsning’ ved Anne Marie Marquardsen. Metoden går ud på at samtale om bogen, læse bogen flere gange på forskellige måder, og om at have en dialog med det barn, man læser højt for, sideløbende med, at der læses højt. Oplæg og workshop varer ca. 2 timer.

Børn 0-12 måneder: Sprogstimulering den 24. september, kl. 16-17. Sprogstimulering for de mindste ved Anne Marie Marquardsen, der er pædagogisk konsulent og ekspert i metodisk dialogisk læsning.

Børn 5-6 år: Læs i børnehaveklassen den 6. oktober, kl. 16-17. Om at styrke barnets læsning i børnehaveklassen ved Nanna Gregersen. Oplægget varer ca. 1 time

Tilmelding foregår ved henvendelse til bibliotekar Dorte Rugtved på dorugt@kk.dk.

Forældre-saloner er støttet af Nordea-fonden.