Flere S-tog på Husum Station

S-tog på Islev Station. Foto: ef

- men færre på Islev Station

Af Erik Fisker

Til december får pendlerne ny køreplan for Frederikssundsbanen med en mere regulær 10-minutters drift og flere hurtigtog og færre stoptog. Planen træder i kraft mandag den 14. december i år.

– Med den nye køreplan forbedrer vi kundeoplevelsen markant – især for de der rejser over de længste strækninger, siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov og uddyber:

– Husum får som noget nyt ni tog i timen, hvor af de seks er hurtigtog. I dag har de seks tog i timen, der er stoptog, som standser ved alle stationer, så det er en kraftig forbedring, forklarer Tony Bispeskov.

Den nye køreplan er en fordel for 90 procent af kunderne på strækningen. For de resterende ti procent, der benytter de fire mindste stationer på den inderste del af strækningen – Jyllingevej, Islev, Peter Bangs Vej og Langgade – er det en forringelse. De går fra 10- til 20-minutters drift.

– Vi kan desværre ikke gøre det lige godt for alle med de begrænsede muligheder, som vi har for eksempelvis at lade hurtigtog overhale stoptog, men for langt de fleste og især de, der rejser over de længste strækninger, medfører den nye køreplan markante fordele, forklarer Tony Bispeskov.



Linjekort fra 14. december. Illustration: DSB