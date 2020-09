Fix ubesejret i september

Foto: Christian Ove Carlsson.

Fix er kommet ubesejret igennem september måned med 10 ud af 12 mulige point og en målscore på 9-3

Af Randi Salzwedell

Der er kommet godt styr på tropperne hos Sune Blom & Co. efter en lidt famlende start på sæsonen med ærgerlige tabte point i de første kampe. Spillet flyder meget bedre nu, og et kvalitetsløft af afleveringer og kombinationer gør nu at det er blevet meget nemmere at holde fast i bolden og spille sig ud af problemerne.

Fix kom bagud i lørdagens kamp efter få minutters spil, men det rystede ikke hjemmeholdet, som i dagens kamp var rykket fra Pilesvinget til kunstbanen ved Grøndalscentret, og der gik ikke mere end små 10 minutter så var der balance i regnskabet igen.

I anden halvleg scorede Fix yderligere 2 gange og vandt fortjent med 3-1. Imod slutningen af kampen brændte hjemmeholdet et par kæmpe chancer, så gæsterne fra Østerbro IF slap afsted med et hæderligt nederlag til et bedre hold på dagen.

BK Fix spiller næste kamp ude den 3. oktober kl. 14:00 imod Bk. Hellas.

Se flere billeder fra kampen på christianovecarlsson.dk