Bodil Blankholm med et af sine malerier. Foto: presse

Bodil Blankholm, der er medlem af Kunstnerklubben2700, afholder fernisering i Bellahøj Kirke fredag den 11. september, kl. 15.

Af Erik Fisker

Bodil har aldrig lært at male eller tegne, men kastede sig frygtløs ud i maleriet, da hun gik på efterløn i 2010. Bodil bruger som oftest, glade farver og meget forskellige motiver og stilarter. Hun elsker at lege med nye teknikker, ikke altid med succes – siger hun, men lærerigt. Bodil donerer kr. 20-50-100, pr solgt maleri (efter størrelse på maleriet) til Lokalafdelingen for Hals og Mundhuleopererede.

Udstillingen kan ses i Bellahøj Kirke i september og oktober i kirkens åbningstider.