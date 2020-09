Få dit barn væk fra tabletten med underholdende udendørslegetøj

SPONSORERET INDHOLD: I dag er det svært at konkurrere med det bombardement af informationer, opdateringer og indtryk, der kommer fra internettet, og det kan være svært at forstå som forælder, der ikke selv er vokset op med elektronik på samme måde, som børn gør i dag.

Af SPONSORERET INDHOLD

Men hvis du gerne vil have dit barn mere ud i haven og lege aktivt, så kan det være, at du skal overveje at lokke med lidt nyt og spændende udendørs legetøj.

Legetøj, der får smilene frem

Selvom det teknologivante barn måske brokker sig lidt i starten, så er det helt sikkert kun, indtil dit barn opdager, hvor sjovt det kan være at lege udenfor. Men det kræver selvfølgelig, at der er noget at lege med og i, som kan overdøve trangen til den nemme underholdning indenfor.

Hos WildToys kan du finde oversigter over forskelligt udendørslegetøj til børn i alle aldre og med forskellige legepræferencer:

– Til det bilinteresserede barn – og måske lige så meget til den bilglade forældre – kan du få en lækker elbil, som dit barn kan tøffe rundt i på villavejen

– Til det energiske barn kan du få en trampolin og/eller en airtrack til haven, så barnet kan få brændt masser af krudt af

– Du kan også få en havepool og/eller en oppustelig vandruchebane til barnet, der elsker at lege med vand

– Eller hvad med et bordtennisbord, som hele familien kan samles om?

Aktiv leg styrker dit barns udvikling

Det er vigtigt for dit barn at bruge kroppen og fantasien under opvæksten. Så selvom du måske ikke synes, at en havetrampolin er særlig køn, eller du frygter, at vandruchebanen vil ødelægge plænen, så tænk dig lige om en ekstra gang. Aktiv udendørsleg har en positiv effekt for barnets udvikling – både motorisk og mentalt – så det rette legetøj kan være en investering værd.