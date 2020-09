Experimentarium og H.C. Ørsted besøger Kronen Vanløse

Fysiker og professor H. C. Ørsted, malt i 1845. Foto: Kilde: frb.arkiv

”H.C. Ørsted på Farten” er en interaktiv udstilling, der gør den danske videnskabsmand H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse af elektromagnetismen til en sjov, lærerig og eksperimenterende oplevelse i butikscenteret Kronen ved Vanløse Station

Af Erik Fisker

I ”H.C. Ørsted på Farten” kan både børn og voksne opleve og eksperimentere med elektromagnetisme og selv undersøge, hvad den store danske videnskabsmand H.C. Ørsted opdagede for nu 200 år siden.

Udstillingen ”H.C. Ørsted på farten” rummer følgende faglige temaer:

• Hvad er magnetisme?

• Hvad er elektricitet?

• H.C. Ørsteds opdagelse af samspillet mellem magnetisme og elektricitet

• Hvordan anvendes elektromagnetisme i dag?

• Dengang det var Guldalder

De faglige temaer vækkes hovedsageligt til live med en række interaktive og underholdende eksperimenter, som kan aktivere både børn og voksne.

Mød H. C. Ørsted

Man kan også finde ud af, hvordan en sms-samtale mellem H.C. Ørsted og H.C. Andersen mon ville have taget sig ud? De to kendte hinanden udmærket og færdedes i Københavns gader i den periode, der kaldes Guldalderen.

Udstillingen indeholder både lyn, gnister, magneter, kompasnåle og krøllede bogstaver. Derudover kan gæster møde den store danske videnskabsmand i ”levende live” på video, genopført af en skuespiller.

Med udstillingen ”H.C. Ørsted på farten” er der anledning til lang tids leg og underholdning. Samtidig lærer man også om elektromagnetisme, der er en af de mest banebrydende opdagelser i historien, og som stadig i dag er med til at udvikle samfundet.