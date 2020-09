Et fysiklokale skal ikke ligne noget fra Det Forsømte Forår

Jeg har besøgt Husum Skole i denne uge og fik tankerne tilbage på filmen Det Forsømte Forår.

Af Jens-Kristian Lütken (V), næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget

Jeg har besøgt Husum Skole i denne uge og fik tankerne tilbage på filmen Det Forsømte Forår. Lokalerne til fysik/kemi og natur/teknologi er meget nedslidte og utidssvarende – og ja ligner noget fra en helt anden tid. Det er rigtig ærgerligt, for såvel undervisningen som de fysiske rammer er altafgørende for at vække elevernes interesse og lyst til de naturvidenskabelige fag. På Husum Skole er det modsatte tilfældet, hvad angår de fysiske rammer.

Hvis vi vil have flere unge, og også gerne mange flere piger, til at interessere sig for det naturvidenskabelige, så kræver det ordentlige faciliteter, der skaber nysgerrighed og lyst til at vide mere. På Husum Skole har de fx en spændende ambition om at skabe et stort sciencemiljø.

I Venstre ønsker vi at prioritere fagligheden og bidrage til et fagligt løft af Folkeskolen. Det er nødvendigt med gode og tidssvarende undervisningslokaler på alle skoler. Vi går derfor til forhandlingerne på Rådhuset om budgettet for 2021 med ønske om penge til en renovering og opgradering af de naturfagslokaler, der trænger på byens skoler – det gælder også på Husum Skole.