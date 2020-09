Episk comeback

Jubelscene lige efter 2-1 scoringen og slutfløjtet. Foto: Thomas Løser

I går gjaldt det 1. runde i Sydbank Pokalen, hvor vi mødte lokalrivalerne fra Frem på Tingbjerg Ground. I det 90. minut var vi bagud 0-1, men med et sandt arbejdsraseri lykkedes det os at vende kampen til en 2-1 sejr takket være to straffescoringer af Aleksandar Lazarevic. Kampen sluttede også dramatisk med to røde kort - et til vores Lucas Petersen og et til Frems Daniel Anusic. Efter kampen fangede vi cheftræner Michael Madsen og målhelten Aleksandar Lazarevic.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

I kampen var der også debut til Jonas Hemmingshøj og Elias Asidah With.

Vi lagde godt ud med et forsøg efter fem minutter til vores nyerhvervelse Bayan Fenwick, men målmand Rasmud Wedege var vågen i feltet og fik reddet.

Kort tid efter var det Frem, som var på besøg i vores felt. Her spillede Anusic bolden på tværs til Armend Aslani, der fik tåen på bolden. Og selvom Jeffrey Ofori forsøgte at redde på stregen, kunne han ikke forhindre en Frem-scoring. 1-0 til gæsterne.

Målet tog dog ikke pippet fra spillerne, som fortsatte med at presse på for en scoring. Der var optræk til flere gode muligheder, især fra vores venstre side, men præcisionen manglede i indlæggene.

Med otte minutter tilbage af 1. halvleg var Aslani tæt på at fordoble fremmernes føring, da han huggede til bolden fra en spids vinkel. Men Kasper Vilfort stod rigtig placeret og fik reddet.

Desværre kunne vi ikke omsætte vores spilovertag til mål, og måtte gå til pausen bagud 0-1.

2. halvleg var en mere lige affære, især i de første 15 minutter, hvor både Aslani og Mikkel Andersson havde nogle fine muligheder.

Vi overtog igen spillet, men havde stadig svært ved at skabe chancer. Men med fem udskiftninger i løbet af 2. halvleg formåede trænerstaben at holde spillerne på banen friske, og det var med til at skabe et pres på Frem.

Adil Guendouri, Ofori, Lazarevic og Elias havde chancerne til at få udlignet, men kunne ikke få bolden ind.

Da vi nærmede os de 90 minutter, så det ud til, at vi ville ryge ud af pokalen. Men så kom der et fantastisk overlap af Nicolai Clausen, som forsøgte sig med et indlæg. Her havde Daniel Anusic armene for langt ude fra kroppen, og da det foregik i straffesparksfeltet, pegede dommeren på pletten.

Det var Lazarevic, som skulle tage sig af den, og koldere end Antarktis sendte han målmanden til sin venstre side, mens bolden blev sendt til højre side. 1-1, og det så ud til, at vi for andet år i træk skulle ud i forlængede i pokalen.

Det var spillerne dog ikke indstillet på, og i det femte overtidsminut var Jonas Magnussen tæt på at afgøre kampen. Han førte bolden fint frem, inden han sparkede fladt og hårdt med venstrebenet. Bolden passerede Rasmus Wedege, men ramte stolpen og strøg på tværs af målet.

I det sjette overtidsminut fik vi hjørnespark. Her kunne Wedege ikke finde håndtaget på bolden og i stedet for at løbe tilbage ind i sit mål valgte han at jagte bolden i kamp mod Lazarevic. Dette viste sig at være en dårlig idé, da han fik nedlagt Lazarevic i feltet, og nok en gang var der straffe til os.

I forlængelse af straffesparket opstod der tumult mellem Frem-spillerne og Brønshøj-spillerne. Dette resulterede i et gult kort til Matthias Andersen fra Frem og et gult kort til vores Lucas Petersen. Det var desværre Lucas’ andet gule kort og dermed rødt. Men der var også direkte rødt til Frems Daniel Anusic.

Imens alt dette foregik havde Lazarevic stillet sig klar ved pletten endnu en gang. Igen hoppede Wedege til Lazarevic’ venstre side, som denne gang sparkede i midten af målet. 2-1 og kæmpejubel på banen og tribunen, da dommeren fløjtede kampen af.

En fantastisk indsats af hele holdet og et episk comeback, som leder tankerne hen på Champions League-finalen i 1999 mellem Bayern München og Manchester United.

Man fik også vasket nederlaget til Vanløse væk og fik sikret sig et kæmpeboost inden divisionskampen på lørdag den 5. september kl. 14 ude mod AB Tårnby på Tårnby Stadion.

Madsen: Inspirerer hinanden

Vi fangede cheftræner Michael Madsen efter kampen, og det var da også en glad cheftræner, som så noget helt andet end i kampen mod Vanløse.

– Jeg er meget stolt af drengene. Jeg vil da gerne indrømme, at mit oplæg til kampen var ikke så meget på resultatet, fordi det jeg så i lørdags, var jeg bestemt ikke tilfreds med. Og nogle af de ting, når man fører 1-0 mod Vanløse, og bliver bange for at spille fodbold, er ikke det jeg står for som træner, siger Madsen.

Der var også en helt anden attitude, fart og glæde hos spillerne i dag i samtlige 97 minutter.

– Det jeg ser i dag det er nogle mennesker, der inspirerer hinanden og gerne vil vinde fodboldkampe. Nu ved jeg godt, at man kan stå og spille smart og tingene lykkedes. Men havde vi tabt 1-0, havde jeg stadig været glad, fordi det er nogle spillere der vil det, og de viser hinanden, at det her kan godt lykkedes. Det er bare det, jeg gerne vil fremelske i Brønshøj. Ikke så meget med taktik. Men det jeg ser, det er glæde ved at spille fodbold. Det er rimeligt simpelt, slutter cheftræneren.

Vi tog også lige en hurtig snak med den dobbelte målscorer Aleksandar Lazarevic og til spørgsmålet om han havde is i blodet lød svaret: ”Ja, det har jeg i hvert fald”. Lazarevic afslørede også, at han aldrig har scoret to mål i overtiden før og han var stolt af drengene. Det sidste spørgsmål var, om Brønshøj kunne gå hele vejen, og her sagde Lazarevic: ”Det kan vi sagtens”, mens Michael Madsens kommentar til samme spørgsmål var: ”Det er den nemmeste vej til Europa, ik?”.