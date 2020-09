Eftermiddagshygge med jazz

Jazz i Kulturhuset. Foto: Pilegården

Man får eftermiddagskaffen serveret med lækker lydside i Pilegården

Af Erik Fisker

Torsdag den 17. september, kl. 14- 16 og herefter en gang om måneden helt frem mod jul. Flere og flere lokale jazzentusiaster har fået øjnene op for de hyggelige og gratis Jazz Lounge-koncerter med håndplukkede jazzstandarder i Pilegården. Jazz Lounge-bandet og et udpluk af gæstesolister spiller denne torsdag et udvalg af klassiske jazznumre fra den amerikanske sangbog i swingstilen, krydret med bossanova og sambarytmer. Fri entré.