Dytteri i forbindelse med kortegekørsel

Jeg er vild med bryllupper, og synes det er smukt når 2 mennesker vælger at sige ja til hinanden og leve livet sammen.

Af Birthe Bech

Af Birthe Bech, Frederikssundsvej 154 B

Jeg er vild med bryllupper, og synes det er smukt når 2 mennesker vælger at sige ja til hinanden og leve livet sammen. Selvfølgelig skal det fejret med venner og familie, ingen tvivl om at festen er vigtig. – Men jeg er ved at blive godt træt af at bryllupsgæsterne mener de kan opføre sig som de selv vil, og ikke mener de behøver at tage hensyn til andre! Især da om aftenen / natten, når festen er overstået, og kortegen af biler kører med hornet i bund.!! Holder de for rødt lys er det stadig med hornet i bund, sætter bilerne på kryds og tværs, hopper ud af dem og råber højlydt til hinanden.!!

Jeg bor på en trafikeret vej tæt ved et lyssignal, i en ejendom med ældre, børnefamilier, evt. syge, og folk der af forskellige årsager har brug for nattero.

Kortegen kommer forbi mange ejendomme som min, med horn og råb, fra kl. 23 og senere, op til flere gange om ugen. (Bare i denne uge (uge 33) er det sket mindst 3 gange).

Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan, og jeg er frustreret over, at jeg ikke ved hvad jeg skal gøre.!?

Jeg ved at emnet har været oppe før, at det hjalp i en periode, og skønt jeg ikke synes landet skal lukkes ned igen, var det positivt og fredeligt på mange områder, men det er desværre slut.