Drop dine skræmmebilleder, Pia Kjærsgaard

Af Laura Rosenvinge, socialordfører for Socialdemokratiet i København

Forleden så jeg en video af Pia Kjærsgaard på Facebook, hvor hun besøgte vores bydel. Hun tegnede et billede af Brønshøj som hærget af utryghed og overtaget af indvandrere. Men hun er galt afmarcheret, for vi bor i en fantastisk bydel. Vi har et stærkt foreningsliv, som skaber liv og sammenhold. Vi har grønne åndehuller, som giver ro i den travle hverdag. Vi har naboer, som hilser på og hjælpes ad. Alt det gør vores bydel til noget unikt.

Men jeg anerkender også, at vi har problemer. Dem løser man bare ikke ved at male skræmmebilleder som Pia Kjærsgaard. Vi skal have en social indsats i daginstitutionerne, så vi kan håndtere problemerne tidligt. Vi skal løfte folkeskolen, så alle børn kommer med i fællesskabet. Vi skal styrke foreningslivet, så alle kan starte til fodbold eller begynde til spejder. Vi skal give mødrene i Tingbjerg og Bellahøj bedre forudsætninger for at komme i arbejde, så alle kan bidrage. Og ja, vi skal have bedre politi – men også flere dygtige pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Selvfølgelig skal vi tale om vores problemer, men vi skal også huske det, der gør 2700 til en fantastisk bydel, hvor græsset er grønt og sammenholdet stærkt. Og så håber jeg, Pia Kjærsgaard vil droppe skræmmebillederne, for de skader mere, end de gavner.