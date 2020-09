Det sker i kirken uge 40

Foto: Fk´s billeddatabase

Af Erik Fisker

Mestrene ved Sainte Clothilde i Paris

Torsdag den 1. oktober,l kl. 19.30 begynder en ny sæson med orgelmesterkoncerter i Grundtvigs Kirke. Johan Sigvard Jensen fra Sions Kirke har sammensat et program med fransk orgelmusik fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. Fælles for komponisterne er, at de alle har været organister ved den ikoniske ”orgel-kirke” Sainte Clothilde i Paris.

Grundtvigs Kirkes katedralakustik og katedralorgel gør sig glimrende til den franske orgelmusik, så der er en flot aften i vente. Der er gratis adgang og et lille glas efterfølgende. Grundtvigs Kirke må huse op til 260 koncertgængere.

Planlæg egen begravelse

Døden er et stærkt tabuiseret emne i Danmark, siger Steen Leithoff, som ved fredagscaféen den 2. oktober, kl. 14 i Bellahøj Kirke, holder et foredrag om at planlægge sin egen begravelse. Steen ønsker med sit foredrag at inspirere andre til selv at tage aktiv del i de valg, som de efterladte ofte står med. Foredraget er gratis. Tilmelding på sms til 24621930 eller på

www.bellahoejkirke.dk

Herreklub i Husum Kirke

Et nyt fællesskab for herrer starter i Husum Kirke mandag den 5. oktober, kl. 12-14. Har man lyst til at være en del af et trygt fællesskab med andre herrer uden den store omgangskreds, så er man velkommen i Herreklubben i Husum Kirke til fællessang, smørrebrød og hyggeligt samvær i annekset. De to følgende herreklubber bliver mandag den 12. oktober og mandag den 26. oktober, kl. 12-14.

Tilmelding til sognepræst Frederik Teglberg Damm på 21 24 67 54 eller mail fts@km.dk

En musikalsk rumrejse

Der er lagt op til efterårssjov for sangglade børn fra 0.-5. klasse med hang til eventyr på Husum Kirkes børnekordag mandag den 12. oktober kl. 9.30-15.30. Der er noget at glæde sig til for sangglade børn med hang til gode historier – de skal hele vejen ud i rummet og møde pirater, prinsesser, drager og meget mere.

Der er 15 pladser, og tilmelding inden den 5. oktober på www.husumkirke.dk. Deltagelse er gratis og inklusiv forplejning.

Ord & Musik i Husumvold Kirke

Søndag den 4. oktober, kl. 16 er der igen Ord & Musik i Husumvold Kirke. Der inviteres på en eftermiddag med ord og toner om komponisten Arnold Schönberg (1874-1951) og maleren Wassily Kandinsky (1866-1944) og deres tætte venskab i årene 1911-1914. Der bliver læst op fra deres breve, deres tanker om kunstens rolle og om de tætte forbindelser mellem kunst og musik. Man skal bl.a. høre Schönbergs Strygekvartet nr. 2, hvor de to sidste satser har en solosang med, et værk, der viser veje mod det nye, atonale musik. Koncertens koncept, udvalg og oversættelse af tekster: Eva Maria Jensen.

Der er fri entré – men tilmelding på www.husumvoldkirke.dk.

Gudstjenester uge 40:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 4/10, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 4/10, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 4/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 4/10, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 4/10, kl. 10.30: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 4/10, kl. 10.30: Gudstjeneste

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 4/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 4/10, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 4/10, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen