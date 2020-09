Det sker i kirken uge 39

Foto: Åse Thuehøj

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Bluesmusik i Tingbjerg

Tirsdag den 29. september, kl. 19 er der koncert med HP Lange trio ”Countryblues meets mountain Music” i Tingbjerg Kirke. I mere end 30 år har HP Lange været bluesmusiker på landevejen. Han har modtaget hvad der er af priser på den danske bluesscene, og med 11 cd-udgivelser bag sig efterhånden en veteran på musikscenen i Danmark. De øvrige i trioen er Niels Bonefaas, der har baggrund i oldtime musikken, og Dave Stevens der strandede i Danmark efter turne med britiske ”Paul Lamb The King Snakes”. Siden har han spillet bas hos betydningsfulde danske bluesmusikere. Sammen leverer trioen et unikt mix af blues-baseret amerikansk folkemusik.

Gratis adgang.

Børnegudstjeneste med yoga

Onsdag den 30. september, kl. 17.00-17.30 er der igen børnegudstjeneste med yoga for børn i Bellahøj Kirke. Hanna (yogalærer) og Johanne (præst) deltager, og det handler om at finde ro og have kontakt med hinanden far/mor og barn. Det bliver med lette yogaøvelser på gulvet, tænde lys i lysgloben og synge den keltiske velsignelsessang: ”Må din vej gå dig i møde”. Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Tilmelding på 24621930 eller www.bellahoejkirke.dk

Koncert igen i Brønshøj Kirke

Søndag den 27. september, kl. 15 gæster duoen Høgsbro/ Nordal Brønshøj Kirke med deres helt særlige musikalske udtryk.

Det handler om ordet og begrebet afstand. Duoen Høgsbro/Nordal tager i deres musik fat i begrebet afstand og hvad det gør ved os som mennesker. Både den fysiske afstand, men også den mentale afstand. Jakob Høgsbro, saxofon, og Jesper Nordal, guitar eksperimenterer med elektroniske lyduniverser som loops og effekter, og ud af disse universer vokser både kendte og ukendte numre, som alle har, eller får, en relation til begrebet afstand. Numre som ”Ebbe Skammelsøn”, ”Hvem sidder der bag skærmen” og ”Someday my Prince will come” bliver fortolket og serveret i nye rammer. Gratis adgang.

Koncert i Husum Kirke

Søndag den 27. september, kl. 16 afholdes koncert med Duruflé Komplet i Husum Kirke. Komponist og organist ved St. Mortens Kirke i Randers, Christian Præstholm, spiller ved denne koncert samtlige Maurice Duruflés orgelværker. Duruflé er blevet kaldt den sidste impressionist, og hans musik er iørefaldende, seriøs og vidtspændende, lyrisk og dramatisk. Fri entré.

En musikalsk rumrejse

Der er lagt op til efterårssjov for sangglade børn med hang til eventyr på Husum Kirkes børnekordag mandag den 12. oktober, kl. 9.30-15.30. Dagen er for børn med hang til gode historier – de skal hele vejen ud i rummet og møde pirater, prinsesser, drager m.m. Igen i år er det Christina Schimmell Rindorf og Kirsten Thorup, der inviterer til en hel børnekordag. Her kan 0.-5. klassebørn synge sammen, lære nye sange og møde nye venner. Dagen afsluttes med koncert kl. 15, hvor familien kan opleve det, børnene har arbejdet med. Der er kun plads til højst to familiemedlemmer pr. barn.

Der er 15 pladser, og tilmeldingsfrist er den 5. oktober. Tilmelding på www.husumkirke.dk. Deltagelse er gratis og inklusiv forplejning.

Fredagsmøde om Sibelius

Husumvold Kirkes sanger, Lau Frederiksen, fortsætter sommerens fortælling om Finlands nationalkomponist Jean Sibelius fredag den 25. september, kl. 14 ved fredagsmødet i Husumvold Kirke. Man skal høre om hans tonedigte, der hentede inspiration fra Kalevala, gamle heltesagn om det finske folks kampe og søgen efter velstand og lykke. Organist Eva Maria Jensen vil sammen med Lau Frederiksen fremføre et udpluk af komponistens sange.

Eftermiddagen begynder med en kort andagt i kirkerummet ved en af kirkens sognepræster. Tilmelding på www.husumkirke.dk

Jazzhøjmesse

Søndag den 27. september, kl. 10 afholdes jazzhøjmesse i Husumvold Kirke.. Salmerne får nye arrangementer og akkompagneres af en jazzkvartet, mens præludium, motet og postludium byttes ud med ægte jazznumre eller jazzarrangementer. Det er som altid Pernille Mejer, der synger og arrangerer. Med sig har hun et hold af jazzmusikere: Rolf Thofte – trompet, Marie Buch Hoyer – klaver og Jakob Roland – kontrabas.

Tilmelding på www.husumkirke.dk

Gudstjenester uge 39

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 26/9, kl. 17:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Onsdag 30/9, kl. 17:

Børnegudstjeneste med yoga v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 27/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 27/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 27/9, kl. 10:

Jazzhøjmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 29/9, kl. 18:

Lanternegudstjeneste

v/ Lise Mortensen

og Mette Basbøll

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 27/9, kl. 10.30: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 27/9, kl. 10.30:

Sensommergudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 27/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 27/9, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 27/9, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen

Søndag 27/9, kl. 14.30: Tværkulturel gudstjeneste

v/Morten Miland Samuelsen