Anders Fomsgaard. Foto: Tuala Hjarnø

Foredrag og debat med Anders Fomsgaard

Af Erik Fisker

Overlæge og forfatter Anders Fomsgaard fortæller om sin bog: ”Det er bare en virus – vilde beretninger om virus og kampen mod dem” på Husum Bibliotek den 16. september, kl. 19.00-20.30.

Anders Fomsgaard er bysbarn fra Husum, og er ansat som professor og virusforsker ved Statens Serum Institut. Han taler på baggrund af sin aktuelle bog om de forskellige former for virus, vi må leve med. Overraskende fortællinger og indsigt i det videnskabelige arbejde med alt fra influenza og herpes til ebola, AIDS og coronavirus.

Bogen udkom i oktober 2019 lige før den næste coronavirus blev opdaget og spredte sig som en pandemi verden over.