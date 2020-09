Der sker i kirken uge 36

Brønshøjparken. Foto: Torben Dahl

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Løgplantedag

Hjælp Bellahøj Kirke med at sætte de løg, som blev samlet ind i foråret. Efter skabelsesgudstjenesten på søndag den 6. september, vil der være løgtærte og derefter går man i haven. Anders Damkjær fra FRAK (organisation der hjælper unge med et fritidsjob) vil fortælle lidt om hvad FRAK er, og så vil man hjælpes i gang med at sætte løg. Løgplante-arrangementet slutter senest kl. 14.30.

Det er Det grønne udvalg der står bag løgplantedagen, som en del af projekt Grøn Kirke. Det grønne udvalg er et udvalg under menighedsrådet i Bellahøj-Utterslev sogn.

Skabelses-gudstjeneste i Brønshøjparken

Søndag den 6. september, kl. 10.30 indledes skabelsestiden i Bellahøj Kirke. – Det er en tid til at hylde Gud for skaberværket og til at have særligt fokus på at være taknemmelig for og værne om naturen. Vi fejrer meget passende højmessen i det grønne, og tekster og sangvalg bliver den dag set i lyset af skaberværket, naturen og taknemmeligheden netop for den, siger Nadja Overgaard Damkjær, der står for gudstjenesten. Brønshøjparken ligger lige overfor kirken. I tilfælde af regn, afholdes gudstjenesten indenfor.

Aftenrum i Bellahøj Kirke

Torsdag den 3. september afholdes Aftenrum, hvor præsten, forfatteren, retrætelederen og pilgrimmen Lene Højholt er gæst. Hun har for nylig skrevet en bog om to betydelige skikkelser i middelalderen, Frans og Clara, der begge stammede fra Assisi og satte deres præg på kirkehistorien. Inden selve Aftenrummet vil Lene Højholt lede en kort pilgrimsvandring i kvarteret med indlagte refleksioner undervejs. Man samles kl. 17 foran kirken og går en tur på en god times tid, hvorefter der vendes tilbage til et lille gratis pilgrimsmåltid for dem, der har været med ude og gå. Selve Aftenrummet begynder kl. 19 med et oplæg ved Lene Højholt og efterfølgende uformelt samvær med mulighed for at købe et glas vin eller lignende og stille spørgsmål til aftenens gæst.

Tilmelding nødvendig på www.bellahoejkirke.dk.

Café Sammen i Husum Kirke

Fredag den 4. september, kl. 10-12 er der igen åbent Café Sammen i Husum Kirke. Tilmelding er nødvendig af hensyn til antal og tilgængelige kvadratmeter. Man sidder i udgangspunktet udenfor med god afstand, hvor der serveres lidt koldt at drikke og lidt snacks. Tilmelding til Maria på 2118 1304.

Drop-ind fællessang

Syng med, når der igen inviteres til drop-ind fællessang i Husum Kirke. Den anden tirsdag i måneden er der fællessang i Husum Kirke, og næste gang er tirsdag den 8. september, kl. 10. Fællessangen rykker fra ANX’et til kirkerummet, da her er bedre plads til sang, når afstand skal holdes. Fællessang i ANX’et er fællesskab, hygge og en hel masse sang. Ved roret står Kirsten Thorup. Det koster ikke noget at droppe ind og synge med.

Herreklub i Husum

Har man lyst til at være en del af et trygt fællesskab med andre herrer uden den store omgangskreds? Så er Herreklubben i Husum Kirke måske noget. Man mødes første gang torsdag den 10. september, kl. 12-14 til fællessang, smørrebrød og hyggeligt samvær i Husum Kirkes anneks. Der vil være en deltagerbetaling på 25 kr. pr. herre for 3 stk. smørrebrød, en øl/vand og efterfølgende kaffe/te med småkager. Tilmelding skal ske til diakonimedarbejder Maria Sandborg-Olsen på 21 18 13 04.

Fredagsmøde om livet i et grænseland

Fredag den 4. september, kl. 14-16 handler det om erindringer fra et liv i et grænseland under forandring, når der er foredrag ved Knud-Erik Therkelsen til Husumvold Kirkes andagt og Fredagsmøde. Fra ung højskoleelev i 1974 og siden lærer på Rønshoved Højskole, højskoleforstander på Højskolen Østersøen og generalsekretær i Grænseforeningen, kender Knud-Erik Therkelsen krydsfeltet mellem tysk fjendebillede og tyske venskaber på andre måder end de fleste. Foredraget perspektiverer personlige oplevelser ud i den store fortælling om grænsedragning/genforening og fredelig sameksistens.

Husumvold Kirkes fredagsmøder er hyggeligt samvær krydret med foredrag, fællessang og musik. Eftermiddagen begynder med en kort andagt i kirkerummet. Tilmelding på www.husumvoldkirke.dk.

Børnegudstjeneste i Husumvold

Der afholdes spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke tirsdag den 8. september, kl. 17. Sognepræst Frederik Teglberg Damm inviterer til gudstjeneste sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf. Det er kirke, kristendom og bibelhistorier fortalt i børnehøjde. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og bagefter er der fællesspisning med spaghetti og kødsovs. Det er gratis, men tilmelding på www.husumvoldkirke.dk

Gudstjenester uge 36:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 6/9, kl. 10.30:

Udendørs skabelsesmesse

v/ Nadja Overgaard

Damkjær

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 6/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 6/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 6/9, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 8/9, kl. 10.30: Spaghettigudstjeneste

v/ Frederik Damm

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 6/9, kl. 10.30: Cafégudstjeneste – kirkens fødselsdag v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 6/9, kl. 10.30:

Gudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 6/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 6/9, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 6/9, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen