Demonstration, drama og træfældning

Ved demonstrationen i søndags talte blandt andet formanden for den lokale grundejerforening, Søren Cloos. Foto: Kaj Bonne

Politiet måtte rykke ud, da træfældningen mandag morgen startede på grunden ved Brønshøj Vandtårn

Af Erik Fisker

Søndag eftermiddag afholdt en kreds af naboer til det grønne område ved Brønshøj Vandtårn en fredelig demonstration mod planerne om at der bygges et hus til spejdergruppen Bellahøj 21st Barking, samt at der i den forbindelse skal fældes 6-7 gamle og store træer.

Mellem 100 og 150 mødte frem til taler, musik og træer med påsatte sørgebind og plakater.

Formanden for den lokale grundejerforening, Søren Cloos, bød velkommen og indledte med at takke for de ca. 1.100 underskrifter, der er afgivet i protest mod træfældningen.

– Det drejer sig ikke alene om de syv træer, der skal fældes, men også at 3-4 træer kommer i farezonen, da deres rodnet risikerer at blive beskadiget, sagde Søren Cloos.

– Det der sker er ikke i overensstemmelse med Københavns Kommunes træpolitik, og jeg vil opfordre Teknik- og Miljøudvalget i København til at komme til besindelse. Vi siger nej til fældning af træerne, sluttede Søren Cloos. En udtalelese der blev modtaget med klapsalver.

Der var også tale af Sandra Høj fra organisationen Red byens Træer”. Hun takkede træerne og mente, at politikerne er ligeglade med træer. – Vi er ikke færdige med at kæmpe for træerne, også for de træer, der ikke skal fældes, men kan leve videre, sagde hun.

Demonstrationen sluttede med af oplæsning af et digt og melankolsk musik fra en trækbasun – der blev spillet for hvert træ, der skal fældes.

En aktivist i træet

Der var allerede lagt massive stålkøreplader ud på grunden til de tunge maskiner, der skal anvendes til træfældningen og byggeriet af spejderhuset til Københavns største spejdergruppe, og mandag morgen startede arbejdet med at fælde træerne.

En kvinde havde dog kravlet op i et af træerne og havde åbenbart ikke lyst til at komme ned igen. Derfor måtte politiet tilkaldes. Ved redaktionens slutning var det uvist, om træet blev fældet med kvinden, om hun stadig sidder der – eller hun er kommet ned.

Med fældningen af træerne må det forventes, at byggeriet af spejderhuset starter umiddelbart efter, så huset kan stå færdigt til næste år – til glæde for nogen og til sorg og ærgrelse for andre.

Se flere af Kaj Bonnes fotos på kajbonne.myportfolio.com/bronshoj-husum-avis