Dansefestival: Hip hop-dag fyldt til randen

Rico Coker aka Zoopreme er en af verdens bedste bboys og har desuden titlen Vinder i DM i Break 2020 og 2019 og vinder af Undisputed Masters 2019 med sig i bagagen. Foto: presse

Dansekapellet åbner dørene til en dag fyldt med hip hop og præsenterer en bred vifte af dansens mange udtryk

Af Gitte Ganderup

Den oprindelige subURBAN DANCE FESTIVAL blev, som for så mange, forstyrret grundet den verdensomspændende corona-pandemi. Det slår ikke folkene bag festivalen omkuld og derfor byder de velkommen til et intensivt, et-dags hiphop-program, som rammer bredt og mangfoldigt. Her skabes uprætentiøse rammer, som inkluderer alle. Det ligger nemlig i hiphoppens DNA.

Festival på én dag

Dagen vil byde på alt fra workshops, battles for børn, unge og voksne, forestillinger, artist talk, chill out i gården, kaffe- og falafelvogn &fadøl.

Dagen bliver fyldt med urban dans fra Danmark, Sverige, England, Frankrig, Vietnam og Tjekkiet – alt under de striks’este Covid-19 forholdsregler.

Èndags dansefestivallen foregår den 3. oktober 2020 i tidsrummet 12-23 på Dansekapellet, som åbner dørene for en spændende dag der præsenterer en bred vifte af hip hoppens mange udtryk.På grund af corona er det vigtigt at bestille billetter – både til de events som er gratis og dem som koster penge. ALLE gældende regler for publikum, afstand, afspritning sat i forhold til hvor mange dansere, der deltager i de forskellige events overholdes. Se mere om festivalens program og find billetter på dansekapellet.kk.dk