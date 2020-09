Bark lyder af ungdommen i Brønshøj

Bandet Bark filtrerer opvæksten i Brønshøj, ungdommen i København plus tidens lyd og oplevelser Der sker det, som der sker på gymnasier. En gruppe bliver venner. Og det er også historien om Bark.

Af Gitte Ganderup

De fem unge mænd som sammen udgør Bark mødte hinanden på Nørre G. Nogle havde spillet musik i mange år og andre havde ingen erfaring, fortæller Jeppe Grejs Petersen som er guitarist.

– Jeg havde aldrig spillet guitar før, men jeg havde en musiklærer som gerne ville lære mig det.

Nu er Jeppe en af de to guitarister i Bark som også består af Anton Riis Jensen på guitar, Joachim Duschek på trommer og klaver, Jeppe Worm på bas og Johannes Nørreskov Toke synger og skriver primært teksterne. Musikken og det endelige udtryk udvikler bandet sammen.

Venner og band

Sammenholdet er vigtigt for de fem unge mænd. Og selvom både drømme og ambitioner for bandet er tilstede, lægger Jeppe og Johannes, som Brønshøj-Husum Avis taler med i Rytterskolens have, vægt på, at der også skal være plads til både at rejse og have travlt på studiet.

– Jeg tænker umiddelbart, at vi laver samme model som Magtens Korridorer med en ugentlig fast øver, siger Johannes som netop er begyndt at læse på DTU Elektro. Drømmen er at bygge højtalere.

På den måde kan både studie og band passes.

Jeppe har også drømme som rækker ud over bandet og lige nu venter han med en portion nervøsitet på hvordan den planlagte vinter som skiinstruktør i Schweiz kommer til at foregå.

Flere af de andre bandmedlemmer er også begyndt at læse og andre har et sabbatår med forskellige jobs. Men bandet skal der være tid til også for dem fem. Samtidigt er de også meget enige om at de er gode til at tale sammen og forestiller sig, at hvis der er brug for mere tid til andet end bandet, kan de sagtens finde ud af det.

Lyden af før og nu

Og hvordan skal man så beskrive Barks lyd. Der er nogle tydelig inspirationskilder fra 70´ernes helte med Pink Floyd og Genesis. Men de er også vilde med energien fra post-punken hos Minds of 99 og Joyce. Samtidigt nævner Jeppe og Johannes også en række jazznavne.

– Vi prøver at gå efter en følelse, som vi kan lide eller identificere os med i et stykke musik. Det kan også være nogle trommer som lyder fedt. Men på en eller anden måde bliver lyden alligevel altid Bark. Fordi de mange inspirationskilder bliver filtreret gennem os som når man sætter et stykke farvet papir foran en lampe, siger Johannes.

Skaber musik sammen

Barks lyd mener Johannes og Jeppe opstår fordi de fem laver numrene i fællesskab. Der er som regel en som kommer med et oplæg, men derfra bliver musikken udviklet i deres udtryk som indeholder ungdommen, det urbane fra København men også det lokale fra Brønshøj. Og så er der alt det som de kommer fra.

”Kort fortalt er Barks musik er lydsporet til livet som ung i forstaden. Indierock med genretræk fra bl.a. alternativ rock og art rock, samt tematikker som forfald, forførelse og falmet kærlighed. De eksperimenterer med at blande den velkendte rock fra 70’erne, med den moderne progressive rock, hvor et snert af den nuværende jazzscene også indgår i musikken”, som de selv skriver.

– Det er lyden af bil-musik. De cd´er som lå i bilen, da jeg var barn. Den musik som far satte på om fredagen, fortæller Jeppe.

På den måde er Barks musik formet af deres forældre, af byen og de impulser som er der og de oplevelser som de får i omgangskredsen. Alt det som er i et ungt menneske.

Drømmene

De unge mænd taler mest om de næste og opnåelige drømme. At få lavet et helt album og spille nogle koncerter. Når man vælger at skrive tekster på dansk, er det marked som man kan udkomme på ikke meget større end Danmark, er de bevidste om.

Men samtidigt er der også ambitioner.

– Det er ikke sådan at vi som venner bare kunne lave hvad som helst sammen. Vi vil også gerne musikken og bandet, siger Johannes.

Og lige nu er drømmen ret håndgribelig:

– Når andre end bare dem i vores egen smittekæde siger at vores musik er fedt. Det er mit næste mål, siger Jeppe Petersen

Tokes Tanker

Barks første EP, Tokes Tanker, udkom den 1. september og de kan høres på diverse streamingtjenester