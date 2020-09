Åbent brev til Borgerrepræsentationen

Vores lokale Brønshøj-Husum Avis meddeler primo september, at Copenhagen Historic Grand Prix var aflyst her i 2020, men til gengæld bliver afholdt 2021.

Af Finn Gunst

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116

Vores lokale Brønshøj-Husum Avis meddeler primo september, at Copenhagen Historic Grand Prix var aflyst her i 2020, men til gengæld bliver afholdt 2021.

På vegne af en god del lokale borgere vil jeg stærkt anbefale, at Københavns Borgerrepræsentation stopper CHGP’s utæmmede forurening i tæt beboet område.

Mandag den 7. september starter centrale politiske forhandlinger om fremtidens omstilling til en grønnere bilpark med langt flere elbiler. Blandt andet præsenterer elbil-kommissionen nogle klima-rigtige visioner. Det ville gavne københavnernes luftindtag – hvis vores politikere fulgte disse bestræbelser.